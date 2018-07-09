В США 15 человек пострадали при обрушении балкона

В американском городе Хэртфорд, штат Коннектикут, 15 человек пострадали в результате обрушения балкона, сообщает ABC News.

По данным полиции, на балконе находились около 20 человек, в том числе маленькие дети. Все пострадавшие были доставлены в больницу, отмечается, что их жизни ничего не угрожает.

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В настоящее время полицейские обследуют дом, чтобы определить, пригоден ли он для проживания, и устанавливают причины происшествия.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в одном из пятиэтажных домов произошло частичное обрушение кровли и нескольких балконов из-за выполнения ремонтных работ.