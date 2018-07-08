Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Волынская резня была этнической чисткой, а не войной между поляками и украинцами. Об этом сообщает УНИАН.

В воскресенье, 8 июля, польский президент прибыл на Украину, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии.

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Дуда назвал годовщину печальной датой для польских семей.

«Это не была война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тыс. [человек] здесь замучены», — сказал польский президент.

Он также отметил, что в ходе массового уничтожения людей украинцев погибло «всего 5 тысяч». Дуда обратился к властям Украины с просьбой о том, чтобы семьи убитых польских граждан могли поклониться могилам, которым бы присвоили имена.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о событиях Волынской резни.