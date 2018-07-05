В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

Представители Главного управления МЧС по Москве сообщили, что в столичном районе Замоскворечье произошел пожар в квартире жилого дома, передает агентство городских новостей «Москва».

«В одной из квартир в д. 43, стр. 3 на ул. Пятницкая произошло возгорание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений 20 человек самостоятельно покинули здание», — сообщили представители ГУ МЧС по столице.

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По их словам, сведений о пострадавших в результате произошедшего на данный момент не поступало. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причины возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили об опасности пожаров.