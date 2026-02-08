Норвежский лыжник не стал обвинять Коростелева в столкновении во время олимпийской гонки

Норвежский лыжник Харальд Амундсен опроверг вину российского лыжника Савелия Коростелева в столкновении во время олимпийской гонки, передает TV2.

«Это не вина Савелия. Я ударился о неровности затекшими ногами и потерял равновесие. Мне пришлось немного опереться на него, чтобы удержаться на ногах. Сейчас я чувствую себя немного неловко. Когда я падаю, у меня все затекает. Мне казалось, что ногами почти невозможно двигать. После падения тяжело бежать одному», — рассказал Амундсен.

Инцидент произошел в районе 11-го километра трассы. Амундсен упал, а Коростелев удержался на ногах. В падении Амундсен хватался за Коростелева. Коростелев устоял и успел обернуться на упавшего норвежца.

Савелий Коростелев занял четвертое место на Олимпиаде в скиатлоне (10км + 10км). Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее канадский чемпион мира обвинил Коростелева в падении Амундсена на Играх.