Страны Европы начали чувствовать и осознавать, что находятся сегодня уже даже не в позиции обслуживающего персонала. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дипломат отметила, что энергетическая безопасность Западной Европы рухнула.

«Понимаете, это какая-то молчаливая жертва того, что с ней совершили и извне, и изнутри. Но только точно не Россия, которую они так якобы боялись, а те, кому они всю жизнь доверяли», — приводит ТАСС слова Захаровой.

По ее словам, заокеанские партнеры разговаривают с европейцами так, как они хотят, как не разговаривают даже с противниками.

«Знаете, когда с врагами разговаривают, какое-то достоинство сохраняют. Здесь нет. Здесь именно как с молчаливой жертвой, которой нравится быть жертвой», — уточнила представитель МИД.

5 февраля американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Европа продолжает сотрудничать с США, несмотря на публичные нападки и заявления о несогласии с требованиями Вашингтона. Он отметил, что ему так смешно от этого, потому что в личном общении европейцы очень дружелюбны и спокойно идут на уступки.

4 февраля президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу признать изменение отношения США к ней. По его словам, внешняя политика Вашингтона сегодня основана на идеологии, «противоречащей европейским ценностям». При этом действия США подрывают международный порядок и преуменьшают значение Европы.

Ранее Каллас призвала адаптироваться к новому формату альянса с США.