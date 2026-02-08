Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Захарова заявила, что Европа начала осознавать свое положение

Захарова: Европа осознает, что стала молчаливой жертвой заокеанских партнеров
Evgenia Novozhenina/Reuters

Страны Европы начали чувствовать и осознавать, что находятся сегодня уже даже не в позиции обслуживающего персонала. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дипломат отметила, что энергетическая безопасность Западной Европы рухнула.

«Понимаете, это какая-то молчаливая жертва того, что с ней совершили и извне, и изнутри. Но только точно не Россия, которую они так якобы боялись, а те, кому они всю жизнь доверяли», — приводит ТАСС слова Захаровой.

По ее словам, заокеанские партнеры разговаривают с европейцами так, как они хотят, как не разговаривают даже с противниками.

«Знаете, когда с врагами разговаривают, какое-то достоинство сохраняют. Здесь нет. Здесь именно как с молчаливой жертвой, которой нравится быть жертвой», — уточнила представитель МИД.

5 февраля американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Европа продолжает сотрудничать с США, несмотря на публичные нападки и заявления о несогласии с требованиями Вашингтона. Он отметил, что ему так смешно от этого, потому что в личном общении европейцы очень дружелюбны и спокойно идут на уступки.

4 февраля президент Финляндии Александр Стубб призвал Европу признать изменение отношения США к ней. По его словам, внешняя политика Вашингтона сегодня основана на идеологии, «противоречащей европейским ценностям». При этом действия США подрывают международный порядок и преуменьшают значение Европы.

Ранее Каллас призвала адаптироваться к новому формату альянса с США.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!