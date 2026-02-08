Глава аппарата премьера Британии подал в отставку из-за скандала с другом Эпштейна

Глава аппарата премьера Британии Морган Максуини подал в отставку из-за скандала с назначением друга финансиста Джеффри Эпштейна послом в США, передает Sky News.

По данным телеканала, многие депутаты сочли главу аппарата виновным в назначении Питера Мандельсона в феврале прошлого года послом. По слухам, Максуини, будучи другом политика, настоял на том, чтобы тот возглавил дипмиссию. В сентября 2025-го Мандельсон был уволен, когда появились данные о том, что он делился конфиденциальной информацией с Эпштейном. После публикации документов возникли вопросы и к премьеру Британии Киру Стармеру по поводу разумности выбора такого человека на должность посла.

В заявлении об уходе Максуини назвал назначение Мандельсона на дипломатический пост ошибочным. По его словам, оно повредило лейбористам, Соединенному Королевству и доверию к политике в целом.

«Когда меня спросили, я посоветовал премьер-министру назначить этого человека, и я беру на себя полную ответственность за этот совет», — сообщил глава аппарата.

По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини пытается спасти премьер-министра. Однако это может привести к «полному хаосу» на Даунинг-стрит (там находится официальная резиденция британского премьера. — «Газета.Ru»), где глава аппарата был ключевым звеном. Сам факт ухода Максуини говорит о том, что трудности Стармера сейчас очень серьезны.

До этого СМИ написали, что скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном может стоить действующему премьеру Соединенного Королевства кресла.

