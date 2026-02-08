Конфликт на Украине запустил обратную эволюцию собак

Ученые зафиксировали изменения внешнего вида брошенных домашних собак на Украине, которые, как полагают исследователи, стали похожи на своих диких предков. Об обратной эволюции четвероногих пишет The New York Times со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Evolutionary Applications.

В ней говорится, что волонтеры и ветеринары собрали и изучили данные 763 бездомных собак в потенциально опасных районах девяти регионов Украины. Согласно их выводам, за короткий период времени собаки, находившиеся в зоне боевых действий, стали больше похожи на своих диких предков — волков, койотов или динго.

Исследователи отметили: у собак, обитающих в зонах боевых действий, морды редко были короткими, как у французских бульдогов, или вытянутыми, как у такс. Их уши также изменились: остроконечные встречались чаще висячих. Кроме того, у бродячих животных на Украине была снижена масса тела, что, по мнению экспертов, помогает им выживать.

Ученые отметили, что на передовой чаще выживали собаки с признаками «дикого» фенотипа: прямые уши, прямой хвост, меньше белого окраса, говорится в отчете автора исследования Малгожаты Витек. По ее словам, боевые действия подействовали на животных как мощный эволюционный фильтр, отобрав черты, которые помогают выживать в экстремальных условиях.

