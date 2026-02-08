Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Зеленский высказался об ударах по энергообъектам России

Зеленский назвал российскую энергетику военной целью
Louisa Gouliamaki/Reuters

Энергетические объекты России являются для Украины военной целью, заявиk в своем Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

По его словам, украинской стороне не нужно выбирать, бьет ли она по военной цели или энергетике.

«Он (президент России Владимир Путин) продает эту энергетику, продает нефть. Так это энергетика или военная цель? Честно говоря – то же самое», — заявил Зеленский.

Политик утверждает, что деньги с продажи энергоносителей вкладываются в производство оружия.

Накануне стало известно, что Зеленский остался недоволен работой мобильных огневых групп систем противовоздушной обороны Украины после того, как ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии.

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по транспортной и энергетической инфраструктуре ВПК Украины, работающих в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.
 
Теперь вы знаете
Треть детей в России рискуют сердцем из-за повышенного холестерина. Кому нужно его мониторить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!