Зеленский высказался об ударах по энергообъектам России

Энергетические объекты России являются для Украины военной целью, заявиk в своем Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

По его словам, украинской стороне не нужно выбирать, бьет ли она по военной цели или энергетике.

«Он (президент России Владимир Путин) продает эту энергетику, продает нефть. Так это энергетика или военная цель? Честно говоря – то же самое», — заявил Зеленский.

Политик утверждает, что деньги с продажи энергоносителей вкладываются в производство оружия.

Накануне стало известно, что Зеленский остался недоволен работой мобильных огневых групп систем противовоздушной обороны Украины после того, как ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры украинской армии.

7 февраля Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по транспортной и энергетической инфраструктуре ВПК Украины, работающих в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.