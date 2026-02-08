Размер шрифта
Общество

Россиянам объяснили двукратный рост тарифа на воду без счетчика борьбой с мошенниками

В Госдуме объяснили рост тарифа на воду без счетчика борьбой с мошенниками
Shutterstock

Удвоение платы за воду без счетчика связано с борьбой с мошенниками, заявил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат уточнил, что коэффициент при оплате такого тарифа вырос с 1,5 до 3. Речь идет о предотвращении мошеннических схем.

«Возникают ситуации, когда в квартире прописан один человек или вообще никто..., а живут, например, десять человек, но плата за воду идет по нормативу. Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке», — отметил Колунов.

Он добавил, что в этом случае нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и других жильцов дома.

«Подобный коэффициент уже зарекомендовал себя и позволил поднять оснащенность помещений счетчиками до 90%», — заявил замглавы комитета и отметил, что столичный опыт распространяется на всю страну.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что с 1 марта 2026 года в России вступит в силу новый стандарт отчетности управляющих компаний, что позволит собственникам контролировать расходы на ЖКУ. При этом из-за изменений в налоговом законодательстве жители могут столкнуться с дополнительным ростом платы за содержание домов.

Ранее в России нашли способ существенно снизить расходы на электроэнергию.
 
