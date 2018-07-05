Депутат Рады принял Могерини за двух разных людей

Депутат Верховной рады Геннадий Ткачук в эфире телеканала «112 Украины» принял главу дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерику Могерини за двух разных людей.

В ходе своей речи Ткачук вначале оговорился, назвав Могерини «господином» и заявил, что Федерика и Могерини являются разными людьми.

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Как отмечается, ведущая поправила Ткачука и сказала, что Федерика является женщиной.

«Федерика — это госпожа. Но Могерини сказал, что на Украине идут тектонические сдвиги», — ответил журналистке депутат.

После этого ведущая вновь поправила Ткачука, подчеркнув, что Федерика Могерини — это один человек.

Однако, депутат Рады начал с ней спорить.