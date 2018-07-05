УПЦ о словах Порошенко по поводу крещения Руси: князь Владимир «в шоке»

Настоятель киевского храма апостолов Петра и Павла Украинской православной церкви (УПЦ), архимандрит Алипий (Светличный) прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о том, что якобы князь Владимир крестил Украину, а не Русь. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам архимандрита Алипия, если быть точным, то князь Владимир крестил только киевлян и новгородцев, а крещение остальной Руси произошло через миссионеров.

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«В связи с заявлением П.А.Порошенко, что князь Владимир крестил никакую не Русь, а Украину. Представляю, в каком шоке равноапостольный князь!» — заявил Алипий.

Он добавил, что князь Владимир посетил Суздаль, Новгород, Псков, Старую Руссу и Полоцк, а получается «тут что ни земля, то Украина, что ни земля — Украина».

Ранее Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.