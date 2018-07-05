Женщина забралась на статую Свободы на фоне акции протеста

Женщина забралась на статую Свободы в Нью-Йорке на фоне акции протеста, проводившейся у достопримечательности. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел спустя час после того, как у статуи были задержаны участники акции протеста. Они выступали за расформирование иммиграционной и таможенной полиции США.

Реклама

На женщине была надета футболка с надписью «Rise and Resist» (англ. «Восстань и Сопротивляйся»). То же название носит организация, которая провела демонстрацию у статуи Свободы. Тем не менее там заявили, что забравшаяся на статую женщина не имеет к ним отношения.

На момент написания новости полицейские продолжали вести переговоры с американкой.