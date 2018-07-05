Полиция не нашла мотив для отравления в Эймсбери

Полицейские не смогли обнаружить мотива для отравления двух граждан в британском Эймсбери. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Базу, сообщает Sky News.

Ранее стало известно, что двое британцев из города Эймсбери, что близ Солсбери, были отравлены «Новичком», как и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией.

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По словам Базу, полиция не обладает информацией о том, что двух человек отравили намеренно.

«В их прошлом не было [событий], которые могли бы указывать на это», — добавил он.

При этом в полиции указывают, что пока не могут связать инцидент с событиями в Солсбери.