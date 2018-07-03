В Баку людей эвакуируют из метро из-за отключения электричества

Все станции метро в Баку прекратили работу из-за отключения электричества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В настоящее время проводится эвакуация людей. Уточняется, что центр Баку остался без света.

Ночью стало известно о масштабном отключении света в Азербайджане после того, как в городе Мингячевир в центре страны на тепловой электростанции произошел взрыв и начался пожар. Глава компании «Азерэнержи» Этибар Пирвердиев сообщал, что к аварии привела жара. Во вторник президент Азербайджана подписал распоряжение о создании госкомиссии по выявлению причин и виновников инцидента.

На данный момент в центре города нет света. Светофоры не работают, образовались большие пробки. Из-за отключения электроснабжения остановлены поезда метрополитена, в которых находятся люди. Официальных комментариев пока не поступало.