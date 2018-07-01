На Кубани создан оперативный штаб для возмещения ущерба от прошедших ливней и града

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева создан оперативный штаб, который займется восстановлением ущерба от прошедших в регионе ливней и града. Об этом сообщает портал «Кубанские новости».

«В крае создан штаб под руководством моего первого заместителя Андрея Алексеенко, который уже занимается восстановительными работами и проводит предварительную оценку нанесенного непогодой ущерба», — заявил Кондратьев.

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Отмечается, что в данный момент чрезвычайные службы региона работают в усиленном режиме. Также в Краснодарский край направлены расчеты пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России.

По данным портала, ливневые дожди с градом повредили крыши частных домов и машины в Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли ливни с градом.