В Греции россиянку унесло в море на надувном матрасе

На Крите туристка из России 20 часов провела в море после того, как ее на надувном матрасе унесло далеко от берега. Об этом сообщает neakriti.gr.

Отмечается, что 27 июня 55-летняя россиянка пошла на море, чтобы искупаться, и пропала. Ее супруг и дочь обратились к спасателям. В поисковой операции принимали участие корабль береговой охраны, частные катера, водные мотоциклы и лодки спасателей. Женщину заметил пилот самолета европейского агентства по контролю границ Frontex. Ее подняли на борт самолета и доставили в медицинское учреждение.

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Согласно имеющей информации, женщина чувствует себя хорошо, несмотря на переохлаждение.

Ранее на Кипре четырехлетний мальчик из России был доставлен в медицинское учреждение после того, как едва не утонул в бассейне.