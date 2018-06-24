В Перми потерявшая управление моторная лодка врезалась в причал

Моторная лодка столкнулась с причалом «Пермь-1» в акватории Камы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета.

Уточняется, что двое мужчин плыли на моторной лодке «Казанка-М» по Каме. Из-за неисправности двигателя лодка потеряла управляемость и повернула к берегу. Мужчины на ходу выпрыгнули из лодки, а судно врезалось в причал.

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«По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из пассажиров лодки доплыл до берега, а второй погиб.

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