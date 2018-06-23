Источник рассказал о крушении легкомоторного самолета в Воронежской области

Источник в экстренных службах Воронежской области рассказал о крушении легкомоторного самолета, в результате которого пилот скончался. Об этом сообщает. РИА «Новости»

Как отмечается, речь идет о легкомоторном самолете Х-32 «Бекас», который упал в Петропавловском районе.

Реклама

По словам источника, пилот погиб, других жертв и разрушений на земле нет. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два легкомоторных самолета столкнулись в небе американского штата Аляска. Инцидент произошел вечером 13 июня. В результате столкновения в воздухе один из самолетов совершил экстренную посадку, в то время как другой упал в реку.