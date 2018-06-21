В Турции в ночном клубе произошла стрельба
В турецком городе Бодрум в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека. Об этом сообщает Hürriyet.
По данным издания, при стрельбе также пострадали четыре человека.
Как отмечается, в результате происшествия погиб хозяин ночного клуба.
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При этом в настоящее время полиции удалось задержать четверых напавших.
Ранее сообщалось, что на вечеринке в Северном Голливуде произошла стрельба.
Как отмечалось, в Северном Голливуде произошла стрельба, в результате которой были госпитализированы семь человек.