В МИД Румынии ответили на вопрос о гражданстве Карины Цуркан

В МИД Румынии заявили, что Карина Цуркан, задержанная в России по подозрению в шпионаже, имеет румынское гражданство, передает РИА «Новости».

Отмечается, что, по даным СМИ, Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Румынии.

«Министерство иностранных дел официально запросило у посольства Российской Федерации в Бухаресте дополнительные детали и разъяснения по указанному случаю. Из данных, полученных на этот момент, у указанной личности есть и гражданство Румынии», — сказали в пресс-службе румынского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Карина Цуркан обжаловала арест. Также ранее СМИ сообщали, что женщина является членом правления «Интер РАО».