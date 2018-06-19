Вышинского решили перевести в киевский СИЗО для встречи с Москальковой
Уполномоченный украинской Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что глава портала РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский будет переведен в СИЗО в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По словам Денисовой, договоренности между всеми органами, ответственными за транспортировку Вышинского, состоялись.
«Такие согласия получены от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД», — заявила Денисова.
Она отметила, что украинская сторона сделала все возможное для обеспечения «минимальных передвижений и максимального комфорта» визитов Москальковой.
Ранее Москалькова заявила, что планирует 18 июня посетить Вышинского, однако это необходимо согласовать с украинской стороной.