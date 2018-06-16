Депутата заксобрания Омской области арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал депутата законодательного собрания Омской области Сергея Калинина, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«По ходатайству следствия суд избрал Калинину меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, в 2011 – 2018 годах за счет искусственного включения в тариф ООО «Омскгазсеть» затрат на аренду газопроводов у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере.

Как отмечается, по версии СК, Калинин является соучастником мошенничества.