В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном тумане

В МЧС России по Московской области предупредили жителей региона о сильном тумане ночью и утром 12 июня. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, с 11 на 12 июня в Московской области возможны грозы и кратковременные дожди.

«Во второй половине ночи и утром 12 июня местами ожидается туман с видимостью 200-500 м», — говорится в заявлении ведомства.

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В МЧС призвали жителей Подмосковья быть внимательными, а также позаботиться о своей безопасности в связи с плохой видимостью. Водителям порекомендовали снизить скорость, отказаться от лишних маневров и включить противотуманное освещение.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентром объявлен желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за усиления ветра и грозы во вторник, 12 июня.