Украина обвинила Россию в ложном минировании бизнес-центров во Львове

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что ложные сообщения о заложенных бомбах в бизнес-центрах во Львове поступают с территории России. Соответствующее заявление опубликовано в фейсбуке СБУ.

По данным ведомства, на протяжении последних двух недель на электронный адрес «Горячей линии Львова» постоянно приходят сообщения о минировании зданий. Сотрудники СБУ пришли к выводу, что они поступают с территории России, отмечается в сообщении.

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«Оперативники спецслужбы совместно с работниками Нацполиции выяснили, что письма поступали из сети российского интернет--провайдера... IP-адрес «телефонного террориста» зарегистрирован в Омске», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что на Украине связали пробки на границе с Днем России.