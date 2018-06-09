В Москве в субботу ожидается до +14°С

В Москве в субботу, 9 июня, ожидается до +14°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +12 до +14°С.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6-11 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее синоптики обещали, что потепление до +24°С ожидается в Москве к следующему вторнику, 12 июня. Уточнялось, что в субботу, 9 июня, в тылу циклона местами пройдет небольшой дождь, температура в Москве составит от +14 до +16°С. Воскресенье синоптики пообещали без осадков, с такими же показаниями термометров, как и накануне.

Также ранее москвичей предупреждали, что 7 июня в регионе могут произойти заморозки.