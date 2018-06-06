Порноактриса обвинила своего адвоката в сговоре с юристом Трампа

Американская порноактриса Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), которая подала иск против президента США Дональда Трампа, обвинила своего бывшего адвоката Кейта Дэвидсона в сговоре с юристом американского лидера Майклом Коэном. Об этом сообщает NBC News.

По ее словам, Дэвидсон вместе с Коэном пытался склонить ее к тому, чтобы «ложно заявить, что у нее не было связи с Трампом».

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Она также подала против своего бывшего юриста соответствующий иск, в котором в качестве доказательства сговора приводится переписка адвокатов.

Как отмечается, в иске Дэниэлс заявила, что Дэвидсон является «марионеткой» Трампа.

Ранее сообщалось, что суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа.