Порноактриса обвинила своего адвоката в сговоре с юристом Трампа
Американская порноактриса Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), которая подала иск против президента США Дональда Трампа, обвинила своего бывшего адвоката Кейта Дэвидсона в сговоре с юристом американского лидера Майклом Коэном. Об этом сообщает NBC News.
По ее словам, Дэвидсон вместе с Коэном пытался склонить ее к тому, чтобы «ложно заявить, что у нее не было связи с Трампом».
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Она также подала против своего бывшего юриста соответствующий иск, в котором в качестве доказательства сговора приводится переписка адвокатов.
Как отмечается, в иске Дэниэлс заявила, что Дэвидсон является «марионеткой» Трампа.
Ранее сообщалось, что суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа.