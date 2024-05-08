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Телеканал «Пятница!» ответил на слухи о съемках нового шоу с Ивлеевой

Телеканал «Пятница!» заявил, что не планирует съемки шоу с Ивлеевой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Представители телеканала «Пятница!» ответили на слухи о съемках нового шоу с участием блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В своем Telegram-канале Ивлеева заявила, что съемки «Орла и решки» по городам России якобы «в процессе».

«Телеканал «Пятница!» никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует. В том числе «Орел и решка», — рассказали в пресс-службе.

В декабре 2023 года Анастасия Ивлеева оказалась в центре скандала из-за «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». Многие звезды пришли на мероприятие одетыми согласно дресс-коду «почти голышом». После негативной реакции общественности Ивлеева и другие знаменитые участники вечеринки публично принесли извинения, клуб «Мутабор» решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста.

Сама блогерша была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.

Накануне Ивлеева также высмеяла слухи о приезде американского рэпера Канье Уэста в Россию. Она запостила якобы скрин со своего YouTube-канала, в котором на заставке видео запечатлена с Канье Уэстом.

«Черный пес и Решка. Путешествие по Золотому кольцу. Канье читает рэп на русском», — гласит название фейкового видео.

Ранее в Минкульте уточнили неполучение фильмом с Ургантом прокатного удостоверения.

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