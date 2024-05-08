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Армения не будет финансировать ОДКБ в 2024 году

МИД Армении: Ереван не будет участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ (Организации коллективной безопасности). Об этом заявила для «Sputnik Армения» пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Также Армения не будет участвовать в утверждении бюджета организации на 2024 год. При этом отмечается, что Ереван «не возражает против принятия в ограниченном формате решения о бюджете структуры, принятого 23 ноября 2023 года».

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о возможности выхода Армении из ОДКБ.

8 мая Пашинян отправился с рабочим визитом в Россию, у него запланирована встреча с Владимиром Путиным. По словам премьера, он намерен обсудить накопившиеся вопросы двусторонних отношений, чтобы «снять негативные нюансы из дружественных отношений двух стран».

ОДКБ была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее Пашинян заявил о возможности заморозить участие Армении в ОДКБ де-юре.

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