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Тракторист-неадекват сбил восемь бетонных столбов у аэропорта в Липецкой области

РЕН ТВ: в Липецкой области тракторист сбил восемь бетонных столбов у аэропорта

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Pexels

В Липецкой области водитель трактора снес восемь бетонных столбов ограждения аэропорта. Об этом со ссылкой на источник в Минтрансе сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 7 мая. Работники аэропорта заметили, что ограждение по периметру повреждено. Пострадали три участка забора — сбиты оказались восемь бетонных столбов с колючей проволокой.

В разрушении ограды заподозрили водителя трактора. Отмечается, что собственника сельскохозяйственной техники уже установили.

«Предполагается, что водитель трактора, вероятно, находился в каком-то неадекватном состоянии, в том числе, возможно, алкогольного опьянения, так как трактор при движении делает резкие повороты в разные стороны», — рассказал источник, передает РЕН ТВ.

До этого в Дагестане тракторист случайно разрушил ковшом стену жилого дома. Она обвалилась и чуть не придавила ребенка.

Ранее в Петрозаводске тракторист убрал снег с дороги вместе с асфальтом.

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