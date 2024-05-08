Волгоградца, удерживавшего пятерых детей в квартире, отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения волгоградцу, которого подозревают в избиении своих детей. Об этом сообщает V1 со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда.

Россиянина отправили под стражу до 6 июля 2024 года. Пока что постановление суда не вступило в силу.

О действиях мужчины стало известно несколько дней назад. По версии правоохранителей, 45-летний россиянин избил 13-летнего сына и удерживал в квартире пятерых детей. При этом сам глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения. Почему он решился на такой поступок, неизвестно.

На место прибыли силовики, но мужчина отказался открывать им дверь. Только после штурма подозреваемого удалось задержать. Из детей пострадал только 13-летний мальчик, остальные не получили серьезных травм.

Известно, что до этого семья не состояла на учете в ПДН. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

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