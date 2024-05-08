Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волгоградца, удерживавшего пятерых детей в квартире, отправили под стражу

В Волгограде арестовали удерживавшего в квартире пятерых детей

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Суд избрал меру пресечения волгоградцу, которого подозревают в избиении своих детей. Об этом сообщает V1 со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда.

Россиянина отправили под стражу до 6 июля 2024 года. Пока что постановление суда не вступило в силу.

О действиях мужчины стало известно несколько дней назад. По версии правоохранителей, 45-летний россиянин избил 13-летнего сына и удерживал в квартире пятерых детей. При этом сам глава семьи находился в состоянии алкогольного опьянения. Почему он решился на такой поступок, неизвестно.

На место прибыли силовики, но мужчина отказался открывать им дверь. Только после штурма подозреваемого удалось задержать. Из детей пострадал только 13-летний мальчик, остальные не получили серьезных травм.

Известно, что до этого семья не состояла на учете в ПДН. На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Ранее пенсионерку из Архангельска осудили за истязание приемных дочерей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами