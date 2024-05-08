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На Украине анонсировали ограничения энергоснабжения промышленности

На Украине введут ограничения энергоснабжения промышленности из-за дефицита

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вечером в среду, 8 мая, на Украине введут ограничения электроснабжения промышленности и бизнеса из-за дефицита в энергосистеме страны. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18.00 до 23.00 (совпадает с мск). Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. Причина ограничений - дефицит электроэнергии, вызванный атакой на энергетические объекты», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что в случае роста уровня потребления электроэнергии, аварийные отключения введут для бытовых потребителей по всей Украине.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы России стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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