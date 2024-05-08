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Токаев поздравил Путина с инаугурацией

Токаев на саммите ЕАЭС поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с вступлением в должность президента Российской Федерацией. Слова Токаева передает ТАСС.

«Пользуясь случаем, хочу также поздравить вас, уважаемый Владимир Владимирович, с официальным вступлением в должность президента РФ», — заявил он.

Днем 8 мая президент Сирии Башар Асад поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента РФ.

Также российский лидер получил поздравление от официального представителя МИД КНР Линь Цзяня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отсутствие послов стран Запада на инаугурации Путина ставит вопрос о целесообразности их нахождения на территории России.

Ранее политолог объяснил, почему дипломатам США запретили ходить на инаугурацию Путина.

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