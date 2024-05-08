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Ученые впервые выяснили, где именно в мозге человека находится «нейронный компас»

NHB: нейроны височной доли и теменной коры отвечают за ориентацию в пространстве

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Международная группа нейробиологов из Бирмингемского университета в Великобритании и Мюнхенского университета в Германии впервые определила участки мозга человека, которые позволяют нам ориентироваться в пространстве. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

По словам ученых, «нейронный компас» людей и животных представляет собой сложную систему, использующую несколько отделов головного мозга.

Команда провела два эксперимента. В первом задействовали 52 здоровых человека. Добровольцев попросили отслеживать различные движения, пока их мозговая активность считывалась с помощью электроэнцефалограммы.

Эти данные позволили зафиксировать отдельные сигналы мозга, связанные с движениями головы и глаз.

Во втором эксперименте участвовали 10 человек, которые проходили диагностику мозга на наличие таких заболеваний как эпилепсия.

Как показал анализ данных, для ориентации в пространстве наш мозг использует нейроны в медиальной височной доле (отвечает за работу памяти), теменной коре (участвует в объединении поступающей информации) и парагиппокампе, от которого зависит способность распознавать места.

По словам ученых, открытие позволит лечить заболевания, связанные с выходом из строя «нейронного компаса» в мозге. Также результаты исследования могут найти применение в области навигационных технологий.

Ранее ученые открыли новый механизм работы памяти в мозге человека.

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