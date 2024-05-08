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Врач рассказал о случаях излечения от рака четвертой стадии

Онколог Романов: излечение от рака на четвертой стадии возможно

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Pexels

При некоторых типах рака излечиться можно на четвертой стадии и даже с метастазами в головном мозге. Об этом «Ленте.ру» рассказал онколог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной работе клиники «Евроонко» Денис Романов.

Хотя вероятность того, что болезнь вернется после терапии, выше при раке третьей стадии (по сравнению с первой или второй), шанс на выздоровление есть даже у людей с поздними стадиями болезни.

«Навскидку могу вспомнить пациентов с метастазами рака толстой кишки в печени и лимфатических узлах, метастазами рака молочной железы в головном мозге, метастазами меланомы в лимфоузлах и легких. И они поправились», — рассказал врач.

Онколог добавил, что важно лечиться в рамках традиционной современной медицины. Народная же медицина лишь отдаляет выздоровление.

До этого ученые выяснили, что у пожарных выше риск рака простаты. Это связано с изменением активности генов, которое провоцирует вещество из пены для тушения огня.

Ранее россиянку с брюшной жабой два года ошибочно лечили от рака.

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