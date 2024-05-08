Стало известно, насколько подорожал сахар в РФ за пять лет

За пять лет розничные цены на сахар в России выросли более чем вдвое - с 34₽ за кг в марте 2020 года до 72₽ в марте 2024-го. Об этом пишет издание RTVI, ссылаясь на данные Росстата.

В 60 из 85 регионов рост превысил 100%, а наибольшее подорожание - в 2,5 раза - зафиксировано в Кабардино-Балкарии. Самый дорогой сахар сейчас на Чукотке — 153₽/кг, также свыше 100₽ стоит в Якутии, на Камчатке и в Амурской области. Наиболее доступен он в центральных регионах — в Липецкой области, Марий Эл и Калужской области цена около 63₽/кг.

«Рост связан с накопленной за пять лет инфляцией около 50%, усложнившейся логистикой, подорожанием нидерландских семян сахарной свеклы, от которых Россия зависит на 90-95%»,— пояснил директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Остапкович.

Доцент Финуниверситета Щербаченко указал также на влияние погоды.

«В сезоне 2020-2021 урожай свеклы упал на 25% из-за неблагоприятных условий, и цены на сахар взлетели на 12%», — отметил он.

До этого заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявлял , что Украина может израсходовать квоту на поставки сахара в Европу в ближайшее время.

Ранее в РФ ввели временный запрет на экспорт сахара.