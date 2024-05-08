В Карелии поймали четырех иностранцев, пытавшихся перейти границу с Финляндией

Неподалеку от российско-финляндской границы задержали четырех иностранцев с рюкзаками. Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ России сообщает издание Gubdaily.

По предварительным данным, граждане Сирии были остановлены в лесу недалеко от Костомукши. Они собирались пешком дойти до Финляндии, но были замечены сотрудниками пограничной службы.

Кроме того, силовики задержали их водителя. Он помог нелегалам добраться до приграничного города. В отношении иностранных граждан были возбуждены уголовные дела. Теперь сирийцам грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого в Польше заявили, что на границе с Белоруссией российско-финской российского дезертира. При себе у мужчины были найдены якобы соответствующие документы, в том числе контракт с Вооруженными силами РФ.

Ранее под Калининградом остановили иностранца при попытке пешком уйти в Польшу.