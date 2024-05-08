«Не все там фашисты»: Маршал рассказал о разговоре с пленным солдатом ВСУ

Народный артист России, автор и исполнитель Александр Маршал рассказал о своем недавнем разговоре с пленным солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ), разочаровавшимся в действиях своей страны. Певца цитируют «Аргументы и факты».

«Как оказалось, не все там фашисты. Да, мозги промыты практически у большинства жителей Украины», — сказал он.

По словам Маршала, из разговора он заключил, что в ВСУ есть «нормальные люди», которых заставили воевать.

«Человек сдался в плен сам, потому что понимал всю бессмысленность сопротивления, и что эта война будет проиграна Украиной. С Россией нельзя воевать, никому еще не удавалось ее победить», — рассуждает он.

Александр Маршал с 2014 года регулярно посещает с концертами Донбасс и, позже, зону СВО.

Накануне Маршал признался, что начал делать упражнения на позвоночник после сложной операции.

Маршал уточнил, что операция была восемь лет назад. Его врач предупредил, если артист не будет заниматься своей спиной, то станет его постоянным пациентом.

Ранее было названо число концертов, которые российские артисты дали на СВО.