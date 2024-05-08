Рекордно жаркая погода держится на Земле 11 месяцев подряд, выяснили ученые

Апрель 2024 года стал 11-м подряд месяцем рекордной жары на Земле. К такому выводу пришли эксперты европейской службы по изменению климата «Коперник» (C3S), сообщает информационное агентство Bloomberg.

По данным C3S, глобальная температура в минувшем месяце была на 1,58 °C выше средних исторических значений, что сделало его самым жарким апрелем за всю историю наблюдений.

Кроме того, за последние 12 месяцев температура на Земле поднялась на 1,61 °C выше доиндустриального уровня, превысив безопасный порог потепления в 1,5 °C.

«В то время как колебания температуры из-за Эль-Ниньо и других природных циклов приходят и уходят, дополнительная энергия, удерживаемая в океане и атмосфере из-за увеличения концентрации парниковых газов, будет продолжать подталкивать глобальную температуру к новым рекордам», — заявил директор Copernicus Карло Буонтемпо.

Расчеты C3S основаны на измерениях со спутников, самолетов, кораблей и метеостанций по всему миру для составления ежемесячных и сезонных прогнозов.

Ранее ученые выяснили, что сокращение выбросов промышленности в Китае усилило жару на севере Тихого океана.