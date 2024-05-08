Кадыров рассказал о нежелании пленных украинских офицеров возвращаться домой

Пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться домой из-за опасений, что их вновь отправят на фронт. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, слова которого передает ТАСС.

«Много пленных у нас — офицеры ВСУ. Они не хотят возвращаться. Просят, чтобы мы не передавали их Украине, потому что их обратно отправят на фронт. С нами они считают, что в безопасности», — заявил он.

Днем 8 мая Рамзан Кадыров сообщил, что разрабатывает стратегию для применения в зоне специальной военной операции, так как хочет сделать сюрприз для «шайтанов».

До этого Кадыров заявил о необходимости взятия Одессы и Харькова «в этот месяц». По его словам, сейчас России нужно «забирать» ближайшие территории, чтобы затем добиться от Зеленского «подписания необходимых бумаг».

Накануне Кадыров пообещал «приятные изменения» после 9 мая.

Ранее Кадыров обнял Дмитрия Медведева.