В Болгарии арестовали россиянина

В Болгарии суд арестовал разыскиваемого по линии Интерпола россиянина с целью экстрадиции в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру города Варна.

Как отмечается, «арестованный москвич разыскивался по красному циркуляру Интерпола и по ордеру на задержание Хорошевского районного суда Москвы с целью его экстрадиции в Российскую Федерацию».

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По данным агентства, гражданин России был задержал в Болгарии на срок до 40 дней.

В России он разыскивается по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что Австрия выдала России подозреваемого в мошенничестве россиянина.

Как отмечалось, россиянин Денис Едренкин, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, будет экстрадирован в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола.