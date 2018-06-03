В Дагестане ввели режим КТО

В Цумадинском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба.

По его словам, КТО действует на отдельном участке Цумадинского района, в частности, в населенных пунктах Кванада и Гимерсо.

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Источник агентства также добавил, что в настоящее время ведется поиск боевиков.

В конце апреля сообщалось, что в Дагестане в ходе режима КТО нейтрализовали двух боевиков.

Как отмечалось, боевики были обнаружены в лесополосе рядом с селом Чинар. На месте операции также были обнаружены гранатомет, автомат, граната, патроны и другое боевое снаряжение. В ходе операции никто не пострадал.