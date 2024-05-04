«Странная пневмония»: жена Носкова рассказала о его состоянии

Жена заслуженного артиста России Николая Носкова Марина Носкова рассказала о состоянии его здоровья после госпитализации с подозрением на пневмонию. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

По ее словам, диагноз «пневмония» подтвердился.

«Какая-то странная, бессимптомная. <...> Анализы показывают, что есть воспаление. Лечить надо, потому что всегда есть угроза тромбообразования», — говорит она.

Марина Носкова уточнила, что курс лечения артисту нужно было пройти в любом случае, и сейчас он неплохо себя чувствует: температура и давление в норме, сатурация (насыщение крови кислородом) 98, есть только небольшая слабость. Супруга звезды попросила поклонников и прессу не паниковать — сама она спокойна.

«Специалисты меня заверили, что все будет в порядке. Коля в хорошем месте, где работают прекрасные врачи», — подчеркнула она.

Кроме того, добавила Носкова, предстоящие концерты муж не отменял — апрельские выступления в Ростове-на-Дону и Краснодаре были отменены самими организаторами, а другие шоу состоятся по плану.

О госпитализации Носкова стало известно 3 мая.

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