Международная федерация журналистов осудила инсценировку убийства Бабченко

Международная федерация журналистов осудила инсценировку убийства Аркадия Бабченко, назвав ее неприемлемой и недопустимой. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

В заявлении подчеркивается, что целью профессии журналиста является поиск истины и любое манипулирование информацией может нанести серьезный ущерб авторитету СМИ и журналистики в целом.

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«Это уже не просто журналистский случай, а полный цирк, организованный военными деятелями, и журналисту угрожали смертью в течение нескольких недель», — подчеркнул генеральный секретарь федерации Энтони Белленгер.

Ранее Бабченко рассказал, что через два месяца может снова начать опасаться покушения.