На Западе заметили смену позиции Макрона в отношении России

Профессор Дизен: Макрон изменил отношение к России на фоне одержимости Мерца
Эммануэль Макрон
Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон изменил свою позицию в отношении диалога с Россией на фоне одержимости воинствующего канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«В то время как Германия вернулась к своей исторической одержимости победой над Россией, Франция стала более осторожной и теперь стремится к более тесному сближению с позицией Италии», — написал он.

19 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что для Европы, может быть, было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Макрон обратил внимание, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов к диалогу с зарубежным коллегой.

24 декабря в Кремле пообещали оповестить общественность, когда Париж направит Москве сигнал о готовности возобновить диалог. Из заявления следует, что пока этого не произошло.

Ранее власти Франции признали неизбежность переговоров с Россией.

