Захарова высмеяла молодежь Украины, отмечающую Рождество

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на видео, снятое на Украине во время празднования Рождества, на кадрах — молодые люди в языческих костюмах. Комментарий по этому поводу появился в ее Telegram-канале.

Представитель дипведомства сделала репост ролика, на котором прохожим задают вопросы о том, знаю ли они, что празднуют. Одна из девушек озвучила такой ответ: «Я не знаю, мы собираем на третью штурмовую бригаду».

«Будни индуцированных. 25 декабря по указанию Зеленского язычники отмечают «рождество» для сбора средств на штурмовую бригаду. Кто такой Иисус Христос, чье рождение и стало Праздником христиан, они не в курсе, так как Володимир Олександрович Швондер им не рассказал», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

24 декабря правительство Украины согласовало указ главы государства Владимира Зеленского, который предложил праздновать 7 января День программиста вместо православного Рождества.

До этого украинский лидер объявил, что на Украине изменятся даты некоторых праздников. По словам главы государства, бывают «плохие календарные совпадения», когда «дни трагедий» приходятся на дни профессиональных праздников. Зеленский посчитал, что «все это надо упорядочить». Положительным примером он назвал перенос празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря, как это делают на Западе.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.