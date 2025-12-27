Миронов раскритиковал решение Латвии о запрете салютов

Решение властей Латвии о запрете салютов, совпавшее по времени с новогодними фейерверками в Москве, вызвало резкую критику со стороны председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. В своем Telegram-канале он назвал этот шаг «очередным дном» в политике Латвии.

Миронов выразил опасения, что в районах, населенных русскоязычным населением, в новогоднюю ночь будут задействованы дроны для наблюдения за теми, кто решит отметить праздник с использованием фейерверков или хлопушек, «вместе с Путиным», как выразился парламентарий.

«В Латвии власти пробивают очередное дно. В новогоднюю ночь над кварталами, где живут русские, будут запускать дроны, которые должны шпионить за теми, кто посмеет «вместе с Путиным» встретить Новый год фейерверками или хлопушками», — заявил парламентарий.

По мнению Миронова, подобные действия являются явным проявлением русофобии, которую он характеризует не просто как идеологию, а как «диагноз».

Ранее россиян предупредили об ответственности за неправильный запуск салютов.