«Никто не знает»: появились подробности о состоянии заболевшего Большунова

Российский лыжник Александр Большунов заболел распространенным штаммом гриппа А (Н3N2), называемым «гонконгским». Об этом в комментарии «Матч ТВ» рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Я думаю, что Александр сделает все, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй. А как это получится, никто не знает. Сейчас все болеют по‑разному. Кто‑то на четвертый день уже стоит на лыжах, кто‑то по 10 дней проводит в постели. Надо, чтобы он полноценно выздоровел», — отметил он.

26 декабря Большунов снялся с пятого этапа Кубка России в Кирово-Чепецке.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Ранее в Норвегии возмутились из-за поведения Большунова.