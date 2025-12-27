Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Стычка бойцов госохраны и сотрудников НАБУ произошла у здания Верховной рады Украины

Бойцы госохраны оказали сопротивление сотрудникам НАБУ у Верховной рады
НАБУ

Бойцы Управления государственной охраны оказали сопротивление сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у здания Верховной рады. Об этом сообщили в антикоррупционном бюро Украины.

«Доступ к комитетам Верховной рады ограничивают со стороны Европейской площади», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники НАБУ прибыли к зданию Рады, чтобы провести обыски в кабинетах украинского парламента. В НАБУ напомнили, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что появление сотрудников НАБУ в Верховной раде связано с выявленной схемой передачи денег «в конвертах» у представителей партии «Слуга народа».

В начале ноября НАБУ объявило о проведении масштабной антикоррупционной спецоперации «Мидас» в сфере энергетики. Вслед за этим началась череда обысков у представителей украинской верхушки власти, в частности обыски прошли у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, после которых было объявлено о его отставке.

Ранее обыски провели в налоговой службе Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27515755_rnd_7",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+