Стычка бойцов госохраны и сотрудников НАБУ произошла у здания Верховной рады Украины

Бойцы Управления государственной охраны оказали сопротивление сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у здания Верховной рады. Об этом сообщили в антикоррупционном бюро Украины.

«Доступ к комитетам Верховной рады ограничивают со стороны Европейской площади», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники НАБУ прибыли к зданию Рады, чтобы провести обыски в кабинетах украинского парламента. В НАБУ напомнили, что препятствование проведению следственных действий является прямым нарушением закона.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что появление сотрудников НАБУ в Верховной раде связано с выявленной схемой передачи денег «в конвертах» у представителей партии «Слуга народа».

В начале ноября НАБУ объявило о проведении масштабной антикоррупционной спецоперации «Мидас» в сфере энергетики. Вслед за этим началась череда обысков у представителей украинской верхушки власти, в частности обыски прошли у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, после которых было объявлено о его отставке.

Ранее обыски провели в налоговой службе Украины.