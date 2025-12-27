Аэропорт Ярославля приостановил работу

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Представитель ведомства отметил, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Несколькими часами ранее аналогичные меры приняли в аэропорту Калуги. Сроки действия ограничений Кореняко не уточнил.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.
Ранее Внуково частично ограничил прием и отправку самолетов.