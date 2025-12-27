НАБУ пришло с обысками к друзьям Зеленского

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски у народного депутата от партии «Слуга народа» — Юрия Киселя. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом отмечается, что информация в украинских СМИ об обысках у еще одного депутата — Юрия Корявченкова — неверна.

НАБУ в Telegram также подчеркнули, что «пока не проводят обыски» у нардепа Корявченкова.

Кисель — близкий к основателю студии «Квартал-95» Сергею Шефиру, бывшему первому помощнику и другу президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению украинского депутата Ярослава Железняка, обыски у Киселя стали «продолжением истории» о том, что НАБУ прослушивало «ближайшего друга Шефира», то есть Киселя. Украинское издание ZN.ua также писало, что прослушка велась в течение двух лет и демонтаж этого оборудования «вызвал сильное беспокойство» и у Шефира, и у Киселя. Также уточняется, что прослушку вели не в рамках операции «Мидас», но это также касается коррупции в высших эшелонах власти.

27 декабря в правительственный квартал Украины приехали с обысками сотрудники НАБУ.

Ранее сбежавший с Украины «кошелек Зеленского» ответил украинским СМИ на заявления в его адрес в связи с коррупционным делом.